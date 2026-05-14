Venga La Alegría | Programa 14 de mayo 2026 Parte 1 | El alboroto con J Balvin en CDMX, la anécdota de Sofía Aragón con Messi y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de mayo 2026, parte 1: El alboroto que se armó con J Balvin en una tienda de la CDMX, todos los detalles del tributo a Vicente Fernández con banda, Eduardo Yáñez aclara sus planes de llevar su vida al teatro; el caso de la magistrada que falleció tras un ataque de abejas y la mega fuga de agua en Iztapalapa, todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, lo que reveló Karla Díaz sobre su luna de miel y sus planes de hijos, lo que debes saber de la escuela de Fundación Azteca en Guanajuato y el regalo más original para el Día del Maestro.

Además, Fey aclara si tiene un seguro para sus piernas, Sofía Aragón presume su anécdota con Messi, un increíble cambio de look del Escuadrón de la Belleza, consejos para acercarte a tus hijos adolescentes, la visita de las eliminadas de Miss Alegría a Matilda El Musical y jugamos No Te Hagas Pelotas. ¡Venga La Alegría!