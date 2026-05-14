Venga La Alegría | Programa 14 de mayo 2026 Parte 2 | Dolores Fonzi defiende a Gael García Bernal, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de mayo 2026, parte 2: Dolores Fonzi sale en defensa de Gael García Bernal por su inesperada reacción en un restaurante, las reacciones de los primeros finalistas del Exatlón, un asombroso show de circo y el reportaje de Samantha Núñez. Además, jugamos Desconectados, El Reto; Sí lo he hecho, No lo he hecho; Sin Palabras e Infiltra2. ¡Venga La Alegría!