Venga La Alegría | Programa 14 de noviembre Parte 2 | La polémica de Manola y Teo en La Granja VIP, el estreno de Chef al Instante y más
Lo que sucedió con Manola y Teo en La Granja VIP, el ‘dolor de cabeza’ de los celestes en el Exatlón, el Sin Palabras, el estreno de Chef al Instante y más.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de noviembre, parte 2: La polémica que sucedió con Manola y Teo en La Granja VIP, el ‘dolor de cabeza’ que no deja en paz a los celestes del Exatlón, la Final de viernes del Sin Palabras, el estreno de Chef al Instante y mucho más.
