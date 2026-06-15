El Chef Édgar Núñez le da un FUERTE regaño a Lancer y saca a Luis de su clase en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los cocineros de MasterChef 24/7 tienen que perseguir la perfección en sus recetas y siempre buscar la forma de mejorar, lo que solo se consigue estudiando y practicando. Es por esto que al Chef Édgar Núñez le molestó tanto enterarse de que ni Luis ni Lancer hacen apuntes para repasar las clases. Por lo que los corrió de la Dark Kitchen para que buscaran sus cuadernos y a Lancer lo regañó por no mostrar interés genuino en destacar.