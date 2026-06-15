Pablo se sincera en MasterChef 24/7 y reconoce que sí está triste por Daniela: “Es lo que más me duele” (VIDEO)

Para Pablo no está siendo nada sencillo procesar lo que pasó en el rencuentro con su novia Marianela, quien le reprochó por su amistad tan cercana con Daniela durante su visita al Mundo MasterChef 24/7. Y es que a pesar de que ya pusieron distancia, el cocinero sigue pensativo en cómo van a cambiar las cosas con su compañero y le confesó a Luis que sí le entristece la idea de que ya no van a poder ser amigos ni cumplir con los planes que ya habían hecho.

