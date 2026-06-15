Los Ángeles Azules defienden a Shakira y desmienten rumores sobre una supuesta doble en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Luego de que en redes sociales surgieran rumores que ponían en duda la presencia de Shakira durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la agrupación Los Ángeles Azules salió en defensa de la artista. El doctor Elías Mejía, integrante del grupo, aseguró que la colombiana sí estuvo presente en el evento y descartó las teorías que señalaban que una doble habría ocupado su lugar sobre el escenario.