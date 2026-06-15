Los Ángeles Azules defienden a Shakira y desmienten rumores sobre una supuesta doble en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El doctor Elías Mejía aseguró que la cantante colombiana sí estuvo presente en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y reveló que le encantaría colaborar con ella en una futura cumbia.
Luego de que en redes sociales surgieran rumores que ponían en duda la presencia de Shakira durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la agrupación Los Ángeles Azules salió en defensa de la artista. El doctor Elías Mejía, integrante del grupo, aseguró que la colombiana sí estuvo presente en el evento y descartó las teorías que señalaban que una doble habría ocupado su lugar sobre el escenario.