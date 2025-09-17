Venga La Alegría | Programa 17 de septiembre Parte 2 | Lupillo Rivera aconseja a los Aguilar sobre sus pleitos, Paty Navidad se defiende de terribles difamaciones y los mejores juegos

inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría | Programa 17 de septiembre Parte 2

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de septiembre, parte 2: Lupillo Rivera aconseja a los Aguilar sobre sus recientes enfrentamientos familiares, Paty Navidad se defiende de ser vinculada con el crimen organizado y un ‘catálogo’ y la cuarta granjera revelada de La Granja VIP. Además, el imperdible Sin Palabras y lo más relevante del Exatlón Draft.

