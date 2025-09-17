¿Sandra Itzel podrá con La Granja VIP? ¡Esta es su experiencia en realities de TV Azteca!

Sandra Itzel, nuestra cuarta celebridad confirmada para formar parte de La Granja VIP , tiene mucha experiencia en los reality shows de TV Azteca ya que formó parte de dos producciones icónicas en donde demostró sus dotes de cantante y cocinera, ¿pero crees que esto le sirva a la hora de enfrentarse al establo?

¡Así revelaron a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Flor Rubio y Ricardo Casares fueron los encargados de destapar a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP, quien anticipó no temerle a la polémica. ¿Encontrará el amor en el reality?

¿En qué realities de TV Azteca apareció Sandra Itzel?

Además de su carrera como cantante y actriz de telenovelas, nuestra granjera Sandra Itzel también incursionó en el mundo de los reality shows: por ejemplo, la celebridad participó en dos producciones de TV Azteca que la colocaron en el centro del debate en más de una ocasión: La Academia Bicentenario y MasterChef Celebrity México 2024.

En el caso de La Academia Bicentenario, Sandra Itzel se integró a este reality de canto en el 2010 y de inmediato acaparó la atención en el mundo del espectáculo ya que el programa le permitió exponerse como cantante por primera vez ante las pantallas, lo que le dio mucha proyección en el mundo musical.

Gracias a La Academia Bicentenario, Sandra Itzel formó parte de La Sonora Dinamita por algunos años hasta que esta relación laboral llegó a su fin en el 2023 en medio de un escandalazo que todavía suena bastante fuerte en el espectáculo y cuyos detalles puedes leer acá .

En cuanto a MasterChef Celebrity México, Sandra Itzel se integró a la temporada 2024 de este reality de cocina con personalidades como Laura Bozzo y Jawy Méndez; lamentablemente, se convirtió en la sexta eliminada a pesar de que en varias ocasiones presentó platillos que fueron del agrado de los chefs.

Con una actitud tranquila y recetas que evocaban el legado de sazón y amor familiar que su abuelita Reina dejó en su vida, Sandra Itzel tuvo un paso por MasterChef bastante destacable, una historia que ahora busca repetir en La Granja VIP .

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Como ves, a nuestra granjera todavía no se le ha hecho ganar el primer lugar en algún reality show; sin embargo, esta tendencia podría cambiar en La Granja VIP, una aventura nunca antes vista que promete sorpresas y retos extremos: ¡no te pierdas el gran estreno este 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!