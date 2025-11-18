Venga La Alegría | Programa 18 de noviembre Parte 1 | El último ‘rugido’ de Lupita D’Alessio, las reacciones a la nueva Capataz de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de noviembre 2025, parte 1: Las declaraciones de William Levy sobre sus conflictos legales en Estados Unidos, la reacción de Alicia Villarreal a las críticas de su nuevo romance, el último concierto de Lupita D’Alessio, las declaraciones de la supuesta ‘tercera en discordia’ de la relación de Cristian Castro, lo que realmente sucedió en casa de Vanessa Guzmán, el reencuentro en ‘Enrollados’, la actualidad de la cripta de Silvia Pinal y las reacciones de Emilio Osorio a las supuestas restricciones de Juan Osorio y Niurka. Además, lo que debes saber de la numerología, las reacciones a la nueva Capataz de La Granja VIP, la receta del día, un poderoso ritual y mucho más.