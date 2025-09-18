Venga La Alegría | Programa 18 de septiembre Parte 1 | Alfredo Adame arremete contra La Cotorrisa y Susana Zabaleta, Mariana Ochoa le respondió a Ari Borovoy por ‘el beso de Judas’ y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de septiembre 2025, parte 1: Imelda Tuñón reacciona a los mensajes ‘desafortunados’ que ventiló Maribel Guardia, Alfredo Adame explota y arremete contra La Cotorrisa y Susana Zabaleta por lo del ‘periodista infiltrado’, Mariana Ochoa asegura que Ari Borovoy ‘los apuñaló', Valentina Gilabert denuncia mensajes de Marianne Gonzaga, Christian Nodal reaparece tras el ‘hate’ por la entrevista de Adela Micha y Daniela Parra habla de la posibilidad de que su papá publique un libro. Además, las canciones que presentarán los participantes de La Academia VLA en la segunda gala y lo que debes hacer para ayudar a personas con sillas de ruedas o bastones durante los sismos.