¡La IA nos reveló el trabajo ideal de Alfredo Adame en La Granja VIP! ¿Ganadero o agricultor?

Alfredo Adame, nuestra primera celebridad confirmada para La Granja VIP , es un apasionado de las controversias, el karate y el glamour en las redes sociales: ¿pero qué le pasará cuando esté en el campo, brillará más como agricultor o como ganadero? ¡Esto fue lo que nos reveló la IA, y vaya que fue impactante!

¿Alfredo Adame brillará más en el huerto o el establo de La Granja VIP?

Aunque La Granja VIP todavía no inicia y de hecho aún hay 12 espacios vacíos en el granero pues sólo se han dado a conocer los nombres de 4 celebridades, le preguntamos a la herramienta de inteligencia artificial (IA) Google Gemini sobre qué trabajo le quedaría mejor a Alfredo Adame, la celebridad más explosiva de este exitoso proyecto de TV Azteca: ¿el “Golden boy” tendría más éxito con los cultivos o con el ganado?

Es importante aclarar que en La Granja VIP no hay nada escrito, el trabajo será parejo para todos y los sorpresivos retos podrían darle giros inesperados a la competencia; sin embargo, la IA consideró que el querido Alfredo Adame brillaría más... ¡en la ganadería!

De acuerdo con los antecedentes que ya tiene Alfredo Adame en su carrera en la televisión, su carácter explosivo y enérgico le queda mejor a la ganadería: ¡para cuidar de un huerto se necesita mucha paciencia, tranquilidad y pensar a largo plazo, algo que no define al “Golden boy”!

¿Crees que la IA tenga razón sobre el trabajo ideal para Alfredo Adame en La Granja VIP o a celebridad podría darnos la sorpresa cuando le toque encargarse de los trabajos agrícolas? ¡El reality todavía no arranca pero el cacareo en redes está súper fuerte con las teorías sobre quién avanzará en la competencia y quién colgará el sombrero!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?