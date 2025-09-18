Kristal Silva, exreina de belleza, opina sobre el polémico triunfo de Fátima Bosch. “Lo vimos clarísimo”

En los últimos días han generado gran controversia las reacciones al triunfo de Fátima Bosch, originaria de Tabasco, como reina de belleza. Kristal Silva, quien hace 9 años representó a nuestro país en Miss Universo, opinó en sus redes sociales sobre el tema.

Recordemos que, tras ser nombrada Fátima Bosch como Miss Universo México 2025, trascendió que la mayoría de sus compañeras no acudieron a felicitarla y vitorearon el estado de Jalisco, de donde era la competidora que querían que ganara; solamente sus 4 amigas se acercaron a abrazarla.

Ante la controversia que eso causó, a Kristal Silva le estuvieron preguntando en redes sociales su opinión. La conductora de Venga La Alegría fue reina de belleza en nuestro país en 2016 y participó en Miss Universo. En algunas historias de Instagram, Kristal abordó el tema comenzando así: “felicidades Tabasco, tienen una gran reina”.

Desde su experiencia, Kristal explicó que cuando una gana un certamen de belleza “se siente bonito” que sus compañeras se acerquen a felicitarla en el escenario, pues todas compartieron el mismo sueño de alzar la corona. “En este caso lo vimos clarísimo: solo las amigas de Fátima estuvieron con ella, y cómo no si creas amistades a través de la convivencia”, dijo.

Kristal Silva afirmó que respeta la opinión de las participantes que no se acercaron a felicitar a Fátima. “Lo único que no me parece o me brinca un poco es que, ¿para qué gritarlo en backstage, si ya tienen a la ganadora en el escenario? ¿Por qué decir debió ganar tal?”.

La conductora de Venga La Alegría compartió una anécdota personal. “ahora no es la primera vez que pasa, como anécdota les cuento que cuando yo participé estábamos las finalistas en el escenario y en backstage se escuchaba que gritaban un estado que no era Tamaulipas”.

Kristal aclaró que a ella sí la felicitaron una vez que ya había ganado, y también contó que todavía tiene amigas de aquellas épocas.

Por otra parte, Kristal Silva aplaudió el temple de Fátima Bosch para reaccionar ante la situación. “Al final, Fátima ya ganó, Tabasco ya ganó. Ella tiene una madurez que transmite a través de cómo se comunica”.