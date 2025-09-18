Qué ha pasado con el exesposo de Ricky Martin y cómo comparten la custodia con sus hijos

Ricky Martin no es solo uno de los artistas latinos más influyentes en todo el mundo, también es un padre dedicado y procura estar presente en la crianza de los hijos que tuvo con su exesposo, Jwan Yosef. Por lo que, a pesar de que la relación de pareja entre ellos no funcionó, se vieron orillados a tomar decisiones importantes que hasta el día de hoy ponen en práctica.

Al respecto, se sabe que comparten la custodia de Lucía y Renn, los niños que adoptaron por gestación subrogada en 2018 y 2019, respectivamente. Esto significa que, tanto el cantante y compositor como el pintor, tienen los mismos derechos de paternidad, por lo que se dividen periodos vacacionales, cumpleaños y fechas importantes, procurando equilibrarlo de modo que no afecte con sus rutinas escolares.

Instagram / @ricky_martin, @jwanyosef Ricky Martin y Jwan Yosef comparten la custodia de los hijos que adoptaron cuando estaban casados

En contraste, Valentino y Mateo, los mellizos que Ricky Martin adoptó en 2018, cuando todavía era un hombre soltero, están bajo su tutela absoluta, ya que fueron registrados solo como hijos del cantante, aunque siempre llevaron una buena convivencia con el padre de sus hermanos y crecieron junto a él.

Instagram / @ricky_martin Ricky Martin tiene la custodia completa de sus hijos mayores

¿Qué pasó con Ricky Martin y Jwan Yosef? Este fue el motivo de su divorcio

La noticia sobre la separación de Ricky Martin y Jwan Yosef se dio a conocer en junio de 2023, cuando luego de más de seis años juntos, decidieron ponerle fin a su matrimonio. Los motivos que habrían detonado este truene se mencionaron como “diferencias irreconciliables”, pero el proceso de divorcio se dio de manera amistosa y sin tener que recurrir a demandas duraderas.

Instagram / @ricky_martin El divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef se dio en buenos términos

¿A qué se dedica actualmente el exesposo de Ricky Martin?

Jwan Yosef es un pintor y escultor sueco que desde hace varios años se desarrolla principalmente en el mundo del arte. Actualmente, el artista está al frente de exposiciones en prestigiosas galerías de todo el mundo, donde se dedica a compartir parte de sus creaciones.

De acuerdo con lo que comparte en sus redes sociales, el exesposo de Ricky Martin, suele trasladarse entre Los Angeles, Miami, Milán y Londres, las ciudades donde radica por temporadas y a las que a menudo lleva a sus hijos para pasar tiempo de calidad alejados de los reflectores.