¡Adal Ramones, entre la bohemia y el gallinero! Sus “adicciones granjeras” más curiosas

Adal Ramones, nuestro adorado conductor principal de La Granja VIP , reconoció que aunque no está familiarizado con la vida del campo sí se animaría a vivir la experiencia un mes si no le faltan estas 3 cosas: ¡es un adicto a ellas!

¿Qué no puede faltarle a Adal Ramones en una granja?

En una divertida charla con TV Azteca en donde reconoció que le emocionan mucho los animales de granja pesar de que tuvo una mala experiencia con un caballo, Adal Ramones nos confesó que si le tocara vivir en La Granja por un mes sólo pediría tener huevos, leche y poder encender fogatas en la noche: ¡es todo un “adicto” a ello!

“Primero huevos, yo 365 días al año como huevos, huevos no podrían faltar (…) otra cosa a la que soy adicto es la leche: yo me puedo sentar en la mañana y acabarme un litro de leche yo solo, y una tercera cosa es que a mí me encantan las fogatas en la noche, la bohemia, tengo desde la pandemia que no vivo algo así", reconoció.

Para Adal Ramones, la vida en La Granja VIP puede ser muy pesada para las celebridades, sobre todo porque además del trabajo duro, los retos y los conflictos las temperaturas en la noche sí podrían ser extremas, por lo que el calor de una fogata sí podría resultar reconfortante.

Adal Ramones ya está más que listo para sumarse a La Granja VIP como conductor al lado de sus compañeras Mallezaa, Kristal Silva y Alex Garza ... ¡nuestro querido presentador adelantó que las emociones sí estarán a flor de piel, sobre todo porque el reality de encierro es algo totalmente distinto a lo que has visto en televisión!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show de TV Azteca en el que las celebridades deberán ensuciarse y trabajar para avanzar y no colgar el sombrero, se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te lo pierdas!