Venga La Alegría | Programa 18 de septiembre Parte 2 | Todo lo que ocurrió en la presentación de Ni con ellas, ni sin ellas; lo más destacado del Exatlón Draft y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de septiembre, parte 2: Las declaraciones de Julio Camejo y de todos los que participaron en la presentación de Ni con ellas, ni sin ellas; lo de Karol y Tahily en el Exatlón Draft, la polémica en el Sin Palabras protagonizada por Ricardo Casares y los mejores juegos.