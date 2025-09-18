Actor Héctor Soberón aclara todos los rumores sobre su estado de salud: esto fue lo que comentó

Héctor Soberón es un actor reconocido en México, que durante muchos años se encargó de sacar varios suspiros a las televidentes que lo veían en la televisión, provocando que su rostro y nombre sean reconocidos por el público. A lo largo de su historia se ha encargado de crear una carrera artística firme.

Héctor Soberón pide parar señalamientos por la supuesta filtración de un video [VIDEO] El conductor Héctor Soberón aclaró que aunque no fue él quien filtró el video íntimo de Michelle Vieth, le pidió disculpas y le mandó contundente mensaje.

Sin embargo, en los últimos meses, se han difundido rumores sobre su estado de salud, explicando que la artista padece cáncer de mama. Ante todos los chismes, ya ha aclarado la situación al respecto. Te detallamos lo que se comentó.

¿Qué tipo de cáncer tiene Héctor Soberón?

En una entrevista realizada en el programa de Telemundo Shows, explica el actor que era falsa la noticia donde comentaban que tenía cáncer de mama. Aunque recalcó que había encontrado un pequeño tumor en el busto, provocando que al inicio las alarmas se encendieran por su estado de salud.

Héctor Soberón, aprovechó el momento para recalcar que los hombres también están expuestos a experimentar cáncer de mama, por lo que pide a la población que sea consciente del riesgo y de la importancia de hacerse chequeos regularmente.

Incluso, el artista menciona que hay familiares que padecieron cáncer, una situación que es hereditaria, por lo que es importante hacer análisis cada cierto tiempo, logrando aclarar todos los rumores.

¿Cómo empieza el cáncer de mama en hombres?

Cuando se habla sobre el cáncer de mama, normalmente pensamos en un padecimiento exclusivo de las mujeres. Como ya lo pudimos ver en el actor Héctor Soberón no es así, por lo que es importante que los hombres también se hagan chequeos, palpando toda la zona y acudiendo al médico ante cualquier anomalía.

Si observan que hay un bulto, engrosamiento de la piel, alteraciones de la piel, cambios en el pezón, secreción o sangrado del pezón, es fundamental que se acuda a un médico, ya que será el encargado de hacer los siguientes procedimientos y tratamientos, así lo menciona Mayo Clinic.

Ahora, ya dejamos en claro todos los rumores falsos que se han difundido y cual es el estado de salud del artista, de todos modos es importante que los hombres sigan las recomendaciones para que puedan tratar el padecimiento a tiempo.