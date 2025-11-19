Venga La Alegría | Programa 19 de noviembre Parte 1 | La polémica confusión en La Granja VIP, la audiencia de Christian Nodal y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de noviembre 2025, parte 1: Christian Nodal asegura que no será vinculado a proceso, Ana Ferro habla del testamento de Fernando del Solar, José Manuel Figueroa habla de la salud de su mamá y Agustín Fernández aclara los rumores de romance con Imelda Tuñón. Además, todo sobre el musical School of Rock, la pasarela de trajes de baño para otoño-invierno 2025, la polémica confusión de La Granja VIP, la imperdible receta y mucho más.