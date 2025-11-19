Qué reveló el nuevo ADN realizado al hijo de Mayela Laguna

Las redes sociales de Mayela Laguna volvieron a llevarse toda la atención al compartir un comunicado en el que insiste en que el padre de su hijo es Luis Enrique Guzmán. La fotógrafa hizo referencia a una nueva prueba de ADN por lo que señala al hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Luis Enrique Guzmán fue demandado por su expareja Mayela Laguna [VIDEO] Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna tenían un acuerdo para cubrir gastos de Apolo, pero ahora Mayela exige una compensación económica a Luis Enrique.

La polémica entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán dio inicio con una prueba de ADN que dio resultado negativo. Por tal motivo, al confirmar que el pequeño Apolo no era su hijo decidieron separarse.

¿Qué expuso Mayela Laguna?

A través de su cuenta de Instagram, Mayela Laguna emitió un comunicado en el que hace referencia a una nueva prueba de ADN a la que se sometió su hijo y un hombre que insinuó que era su padre. El resultado fue negativo para este nuevo testeo por lo que la fotógrafa volvió a apuntar a Luis Enrique Guzmán.

“El único papá de Apolo es el que siempre he dicho. No existe nadie más. La prueba salió NEGATIVA. Y con eso se confirma lo que siempre supe: Apolo tiene un solo papá, el que siempre he dicho. Nadie más”, remarcó Mayela Laguna.

¿Cómo reaccionó Mayela Laguna al conocer el resultado?

Más allá de reafirmar que Luis Enrique Guzmán es el padre de su hijo Apolo, Mayela Laguna remarcó que “en todo este proceso se vulneraron derechos muy importantes de mi hijo. Se hicieron comparaciones, suposiciones y montajes; se habló de él sin respeto y se puso en duda algo que jamás debió tocar su nombre ni su historia”.

En este punto, la ex pareja del hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán afirmó: “Yo lo cuido, lo protejo y lo sostengo todos los días”, por lo que exigió “disculpas públicas a quienes insinuaron, afirmaron, compararon y hablaron de este tema”. Mayela Laguna precisó que “aún hay muchas cosas que voy a aclarar y lo haré en estas semanas” y concluyó: “Todo lo hago por amor. Por la dignidad de Apolo. Y por la paz que él merece”.