Venga La Alegría | Programa 22 de agosto Parte 1 | Kenia Os responde a los cuestionamientos de boda con Peso Pluma, Jaime Camil recibe ‘hate’ por felicitar a Ángela y Pepe Aguilar, lo más destacado del espectáculo y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de agosto 2025, parte 1: Kenia Os responde a los cuestionamientos de boda con Peso Pluma, Jaime Camil recibe ‘hate’ por felicitar a Ángela y Pepe Aguilar, Ana Brenda Contreras revela lo que pasó durante su embarazo, Erika Buenfil reveló que le robaron dos computadoras en un centro comercial, nos visitaron las bicampeonas de tocho bandera y las notas de lo más detacado del espectáculo.

Además, el reto viral, los tips de los especialistas en belleza, el resumen de Rosario Tijeras 4, los mejores juegos y el reportaje de Lorena Della.