Duro mensaje de Imelda Tuñón contra Maribel Guardia tras declaraciones de la actriz

Imelda Tuñón se convirtió nuevamente en noticia al cargar duramente contra la actriz Maribel Guardia. La viuda de Julián Figueroa, hijo de la costarricense, se expresó en redes sociales luego de que la actriz informara que ya no colaboraba con la manutención de su nieto, José Julián.

Tras la muerte de Julián Figueroa, el dolor se combinó con una guerra que parece no tener retorno entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón. La tenencia de José Julián ha sido el punto en el que ambas mujer han chocado y por el que siguen habiendo capítulos que alimentan el debate.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre Imelda Tuñón?

La última aparición que Maribel Guardia hizo ante los medios de comunicación dejó al descubierto una situación que hoy es parte del problema. La intérprete de “Lagunilla mi barrio” confirmó que ya no le estaba pasando la manutención a su nieto ya que Imelda Tuñón la había rechazado.

La actriz se mostró muy afligida por la situación y dijo que volvería a colaborar con su nieto si se lo permitieran. Además, Maribel Guardia remarcó sus deseos de tomar nuevamente contacto con José Julián y que la relación con su nieto sea de cercanía, con el fin de representarle la memoria de Julián Figueroa.

¿Qué respondió Imelda Tuñón a Maribel Guardia?

Tras conocerse las declaraciones públicas de la costarricense, Imelda Tuñón no tardó en elaborar una respuesta y la volcó a través de la red social Threads. La nuera de Maribel Guardia hizo un duro descargo contra la actriz.

“Desinformación! Trabajo y mi esposo trabajaba, Maribel es la ABUELA, que se ubique y nos deje en paz, no queremos y menos NECESITAMOS nada de ella, vivíamos de lo que hacíamos Julián y yo, que encuentre la paz y se aleje de nuestras vidas porque el maltrato que le ocasionó a mi bebé, a mi familia y a mí no se paga con nada”, sentenció Imelda Tuñón y dejó en claro que la disputa entre ambas parece haber llegado a un callejón sin salida.