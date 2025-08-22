Adriana Paz ya no se habla con Karla Sofía Gascón tras escándalo por Emilia Pérez

La actriz mexicana Adriana Paz tomó contacto con la prensa recientemente y rompió el silencio en torno a su relación con su par Karla Sofía Gascón. Ambas fueron parte del filme Emilia Pérez que gran debate generó en México y a lo que se sumaron algunas polémicas expresiones de la española.

Adriana Paz y Karla Sofía Gascón se vieron por última vez el pasado mes de octubre, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Sin embargo, su trabajo conjunto para el filme Emilia Pérez parece no haber permitido que una amistad se consolidara entre ambas.

¿Hay diferencias entre Adriana Paz y Karla Sofía Gascón?

Todo el revuelo que la película Emilia Pérez generó, principalmente en México, no ha sido muy bueno para ninguna de las actrices. Los cuestionamientos sobre como el trama ilustra a los mexicanos y sus costumbres no han cesado y las integrantes del reparto han quedado dentro de la tormenta.

Además, al parecer hubo muy poco acercamiento entre ambas y, cuando lo hubo, Adriana Paz le expresó su parecer sobre las declaraciones de la española. “Lo que le tenía que decir se lo dije. Tampoco la voy a crucificar ni nada”, expresó la actriz mexicana en el marco de la nominación al Premio Ariel.

¿Qué ha pasado con Karla Sofía Gascón y Adriana Paz tras polémica por Emilia Pérez?

Más allá de lo señalado, Adriana Paz fue consultada sobre si ha existido comunicación con Karla Sofía Gascón tras los últimos encuentros, ante lo cual la mexicana fue tajante. “No estoy peleada con ella. Si me la encuentro, seguramente la voy a saludar. Como compañera fue generosa”, remarcó.

Sin embargo, la actriz latinoamericana dejó en claro que no se ha forjado un lazo de amistad con Karla Sofía Gascón y explicó los motivos. “Tampoco debemos ser las grandes amigas”, sentenció Adriana Paz y añadió que “la distancia es difícil” como un argumento que impide una amistad. Aunque también dejó en claro que en los rodajes “haces match con gente” revelando que luego al verlos da gusto, aunque con otros no.