Venga La Alegría | Programa 22 de agosto Parte 2 | El estado de salud de Eugenia León, Joss Favela revela por qué no se ha casado, la receta de Rahmar, las indiscreciones de Los Curiosos de la Calle, el Sin Palabras y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de agosto, parte 2: Eugenia León revela su estado de salud tras ser diagnosticada con una enfermedad degenerativa, Joss Favela revela por qué no se ha casado, la receta de Rahmar, las preguntas de Los Curiosos de la Calle, el resumen de Survivor México, el Sin Palabras y mucha diversión.