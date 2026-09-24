Venga La Alegría | Programa 24 de septiembre 2026 Parte 2 | Consulta a la Mano, El Reto y Sin Palabras: así se vivió el aniversario de la Merced

En Consulta a la Mano, varios especialistas ayudaron a resolver las dudas del público sobre diferentes enfermedades y situaciones cotidianas, entre ellas una pregunta que muchos padres se han hecho: ¿qué puedo hacer si mi hijo es melindroso para comer? Por otro lado, en El Reto, los conductores se dividieron en equipos y demostrar quién tenía las mejores habilidades para hacer los mejores roles glaseados. Además, Los Destrampados llevaron su característico ambiente de diversión a la celebración de La Merced, que está de manteles largos por su 69 aniversario.