Venga La Alegría | Programa 24 de septiembre 2026 Parte 1 | Espectáculos, cambio de look, el caso del feminicidio de Joselyn Sandoval y más
¿Te perdiste el programa completo? Disfruta de Venga La Alegría, revive la Zona de Espectáculos y un cambio de look en el Escuadrón de la Belleza.
¡Una mañana espectacular! En la Zona de Espectáculos tuvimos declaraciones de Olivia Collins, entrevista exclusiva con Edith Márquez, Ha-Ash y mucho más. Recibimos a Paco Arango, Cineasta, altruista y escritor, que le da relevancia e importancia al tema del Cáncer en niños. En “Con Peras y Manzanas” Sergio Sepúlveda, analiza el caso de Joselyn Sandoval, la joven que fue encontrada sin vida en Teotihuacán.