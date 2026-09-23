Venga La Alegría | Programa 23 de septiembre 2026 Parte 1 | Alfredo Adame da la cara tras los polémicos señalamientos, lo mejor de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de septiembre 2026, parte 1: Joy Huerta rompe en llanto al explicar la separación de su hermano Jesse, lo que ocurrió en la Cineteca Nacional con la presentación de Hombre Al Agua, la demanda millonaria de AB Quintanilla contra su hermana Suzette, el fuerte testimonio de Belén sobre el suicidio, los experimentos de Inter ¿Neta?, celebramos el Día Mundial del Perro Adoptado y la receta de nopales con costra de queso.

También, Alfredo Adame dio la cara tras los recientes señalamientos, la presentación del nuevo álbum de Camilo, una pasarela con vestidos para lucir increíble en el otoño y las aventuras de Lauro en Acción. Además, todo lo que ocurrió en La Granja VIP: Pablo Montero negó haber besado a la Bebeshita, el castigo que sufrió Niurka, la nominación de Kenny y mucho más. ¡Venga La Alegría!