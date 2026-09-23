Venga La Alegría | Programa 23 de septiembre 2026 Parte 2 | Sara Ángel, Javier Ibarreche, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de septiembre 2026, parte 2: Itatí Cantoral alza la voz en apoyo de Sasha Sokol, Javier Ibarreche comparte detalles rumbo al estreno de May & Max, el reportaje de Tabata Jalil y la explicación Con Peras y Manzanas del chofer que fue agredido en Puebla, la adulta mayor que fue asaltada y la actualización del huracán Polo.

También, las confesiones de las conductoras en El Club de los Corazones Rotos, lo más destacado del Exatlón, Sara Ángel nos puso a cantar y la inspiradora historia de la familia Pontón Rodríguez y su hija Dulce María. Además, jugamos Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!