Ha-Ash y Cristian Castro estrenan nuevo sencillo y exponen cómo fue trabajar juntos: “Nos recibió sin camisa”

Olivia Collins revela que ella jamás podría tener sororidad con Imelda Tuñón por todas las “mentiras” que ha dicho en contra de Maribel Guardia y Julián Figueroa, solo le sugiere que piense más y que se ponga a trabajar. El dúo Ha-Ash nos habla en exclusiva para Venga La Alegría sobre su nuevo sencillo junto a Cristian Castro. ¿Qué ha pasado entre Jesse & Joy? Jesse estrena un nuevo proyecto, mientras Joy rompe en llanto durante conferencia de prensa.