Venga La Alegría | Programa 25 de marzo 2026 Parte 1 | Enrique Guzmán explica cómo fue el accidente de Alejandra Guzmán, la fórmula del amor y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de marzo 2026, parte 1: Enrique Guzmán aclara cómo fue el accidente de Alejandra Guzmán, las hijas de Rocío Dúrcal hablan de la versión de “La gata bajo la lluvia” de Ángela Aguilar, Aquivaldo Mosquera aclara si dará su apellido al hijo que tuvo con Karla Pineda, Joy Huerta reacciona al viaje en ambulancia de Natalia Jiménez, Alejandro Speitzer confiesa si regresaría a la música, la fórmula y las reglas del amor y los experimentos de Inter ¿Neta? Además, la receta de carnitas de atún, Jean Aguilera reaccionó al testamento de Juan Gabriel, lo del adolescente que disparó contra maestras en Michoacán, la pasarela de vestidos de novia, el reportaje de Tabata Jalil y jugamos ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!