MasterChef 24/7 | Leslie llega a MasterChef 24/7 como host digital, ¡y viene con TODO!

Leslie da un paso importante en su trayectoria al integrarse a MasterChef México 24/7 como host digital. Luego de haber sido participante y experimentar de primera mano la intensidad de la cocina más famosa de México, ahora tendrá la oportunidad de vivir el reality desde una nueva perspectiva. Con esta transición, Leslie buscará conectar con la audiencia, compartir cada momento clave y transmitir las emociones que se viven dentro de la competencia en tiempo real.