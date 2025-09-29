Venga La Alegría | Programa 29 de septiembre Parte 1 | El zafarrancho que se armó con Sofía Castro y Angélica Rivera y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de septiembre 2025, parte 1: El zafarrancho que protagonizaron Sofía Castro y Angélica Rivera en el aeropuerto, las razones de Yuridia para ‘quitar’ a Ángela Aguilar de “Qué agonía”, la polémica por dinero en el aniversario luctuoso de José José y la reacciones de Sylvia Pasquel al cargo que le ofrecieron a Frida Sofía en la Asociación Rafael Banquells. Además, un efectivo ritual para invocar a los arcángeles, la pasarela de vestidos cómodos y elegantes, lo más destacado de la Semifinal de La Academia VLA, el electrocardiograma en vivo de Patricio Borghetti, la receta, lo que debes saber sobre la lactancia materna y mucho más.