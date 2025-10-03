Venga La Alegría | Programa 3 de octubre Parte 1 | Lo que despotricó Adame sobre Susana Zabaleta, su novio y Lupillo Rivera; además, el inicio de la Final de La Academia VLA

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de octubre 2025, parte 1: Belinda debuta en Mentiras All Stars y confirma colaboración con Danna y Kenia Os, Pablo Montero ‘explota’ tras los rumores de su reciente cancelación, las 100 representaciones de Perfume de Gardenia, todo sobre el festival Fusiones y el nuevo show de Pepe Suárez. Además, el arranque de la Final de La Academia VLA, la pasarela para lucir como reina de belleza, la receta del día y mucha diversión.