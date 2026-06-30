La Chef Lili Cuéllar se pone exigente tras DECEPCIONARSE de los cocineros de MasterChef: estas son sus nuevas reglas

El desempeño de los cocineros en MasterChef 24/7 no está siendo el mejor, al menos en la repostería, y la Chef Lili Cuéllar admitió que se sintió profundamente decepcionada de sus alumnos, pues considera que no están esforzándose lo suficiente a pesar del empeño que le pone para que las clases sean dinámicas. Así que ahora será mucho más estricta y estipuló un nuevo reglamento, el cual incluye puntualidad, tomar apuntes y mantenerse en silencio mientras ella está dando explicaciones.