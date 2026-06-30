Uno a Uno: ¡Sin filtros! Ismael reveló las desventajas a las que se enfrentó en MasterChef 24/7

¿Entró con desventaja a MasterChef 24/7? ¿Con quién tuvo roces importantes en el Mundo MasterChef 24/7? Platicamos Uno a Uno con Ismael tras su paso fugaz por MasterChef 24/7 y, además de confesarnos que se quedó con ganas de permanecer más tiempo en el reality, contó cómo fue que logró integrarse en la competición culinaria. ¡Ojo a lo que reveló de las estrategias! ¿Funcionarán?