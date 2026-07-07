Michelle le explica a Carmen su enojo con Lancer y le pide lealtad en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las cocineras hablaron de lo que pasó en la gala del lunes entre Lancer y otra de las concursantes.
Luego de que Michelle le reveló a Lancer que se había molestado con él por una interección con Ixdit, la cocinera de MasterChef 24/7 le explicó a Carmen de dónde surgió su enojo. La originaria de Torreón, Coahuila, le comentó a su compañera que le enoja que su pareja o amigos no tengan lealtad para ella cuando existe alguien con quien no se lleva bien.