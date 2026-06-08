Venga La Alegría | Programa 8 de junio 2026 Parte 2 | El sorteo de El Torneo de la Alegría, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de junio 2026, parte 2: La fuerte reacción de Beatriz Adriana al escuchar preguntas sobre El Buki, la bronca que se armo entre Julio Preciado y Los Capibaras, lo que vivieron las participantes de Miss Alegría en el musical Matilda y la mejor motivación para la Selección Azteca con Margarita McKenzie.

También, la presentación oficial de los equipos que disputarán El Torneo de la Alegría: jugadores, partidos de la J1 y mucho más. Además, jugamos Verdad o Mentira, Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!