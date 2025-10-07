¡Jonathan Sánchez quiere llegar al espacio! Así puedes ayudar al joven de Tultepec a cumplir un sueño más
Jonathan Sánchez nos visitó para contarnos de sus logros y de la competencia que le puede llevar al espacio. ¡Así puedes apoyarlo para conquistar sus sueños!
TV Azteca
Jonathan Sánchez, el jóven de Tultepec que cambió las chispas de la pólvora por la luz de las estrellas, nos visitó para contarnos de sus logros y de la competencia que le puede llevar al espacio. ¡Así puedes apoyarlo para conquistar sus sueños!
Galerías y Notas Azteca UNO