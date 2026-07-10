“No escuchas": Chef Luis Chiu visita a los cocineros de MasterChef 24/7 para una clase especial y regaña a Lancer

Luego de los exigentes retos en MasterChef 24/7 inspirados en la comida china, los cocineros tuvieron una lección muy interesante con el Chef Luis Chiu para aprender todo sobre los platillos representativos de las Islas Polinesias. Y aunque en todo momento trató de ser muy paciente con los alumnos, cuando visitó la estación de Lancer no pudo contenerse y lo regañó por los cortes tan irregulares que hizo, recordándole que esto también forma parte de las recetas.