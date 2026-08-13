¡Así se vivió la presentación de ¿Quién quiere ser millonario?!
¿Quién quiere ser millonario? promete reglarnos las mejores historias de quienes cambiaron su vida respondiendo preguntas de cultura general. ¡No pierdas detalle!
Enrique de la Madrid fue revelado como conductor de ¿Quién quiere ser millonario? durante la presentación oficial del clásico programa de concursos. A partir del 27 de septiembre conoceremos las mejores historias de los concursantes que cambiaron su vida respondiendo exigentes preguntas de cultura general. ¡No pierdas detalle por Azteca Uno!