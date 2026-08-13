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¡Insólito! El tigre de bengala que transportaban ilegalmente en la CDMX, la explosión en la colonia Roma y más, explicado Con Peras y Manzanas

El tigre de bengala que transportaban ilegalmente en la CDMX, la tragedia en La Feria de la Manzana, la explosión en la colonia Roma y más; todo explicado Con Peras y Manzanas.

La detención de José Luis ‘N’, un hombre cerca de la Central de Abasto de la CDMX por transportar a la cría de un tigre de bengala; la tragedia que se vivió en La Feria de la Manzana en Zacatlán, Puebla, donde un hombre de 74 años arrolló a varias personas; la explosión en un restaurante en la colonia Roma de la CDMX que dejó a varios lesionados y heridos; y la actualización de las cifras de muertos, heridos y desaparecidos tras los sismos en Colombia.

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