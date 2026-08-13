Claudia explota en plena clase de MasterChef 24/7 por las bromas de Ramahá: “No me interesa”
Lo que debía ser una experiencia agradable, terminó siendo motivo de pelea para Claudia y Ramahá por un incidente que tuvieron en su salida al exterior.
Luego de su salida a La Nueva Viga, Ramahá empezó a hacer chistes de que Claudia estaba ligándose a un misterioso hombre y bromeó con todos los cocineros sobre este tema. No obstante, a ella no le agradó en lo absoluto esta situación, así que cuando fue cuestionada por el Chef Édgar Núñez sobre lo que pasó, la cocinera puso en evidencia su enojo, pues les recordó que ella está casada y jamás ha dado motivos para que digan esas cosas, acusando al yucateco de “tener los ojos chuecos”.