¡Siguen los pleitos de Michelle y Ramahá! Un detalle en el Mundo MasterChef 24/7 causa otro desacuerdo
Para Michelle es inadmisible la actitud que está tomando Ramahá con la limpieza de MasterChef 24/7 y no dudó en expresar su molestia por esta situación.
La convivencia entre Michelle y Ramahá es cada vez más complicada, en especial ahora que pertenecen a grupos diferentes en MasterChef 24/7. Y luego del fuerte encontronazo que tuvieron en plena clase por los trastes sucios, la cocinera volvió a despotricar contra su compañero por no cumplir con su parte como “brigada de limpieza” y afirmó que si había tanto desorden en la casa, era por culpa de “Las Divas”.