"¡Lo hizo con dolo, lo hizo con maldad!”, En exclusiva, José Manuel Figueroa arremete contra Imelda Tuñón

En exclusiva para VLA, José Manuel Figueroa habló del proceso legal que emprendió contra Imelda Tuñón; espera que sea juzgada conforme a la ley. ¿José Manuel Figueroa ha hablado con Maribel Guardia sobre las polémicas declaraciones de Imelda Tuñón? ¡Ojo a las noticias que compartió sobre los abogados que llevan sus pendientes en Estados Unidos!