"¡Tiene razón Ramahá!”, Flor Rubio respalda al participante contra la chef Zahie en MasterChef 24/7
El altercado de Ramahá contra la chef Zahie, la reacción de Daniela y Ramahá tras salir perjudicados por ‘Las Divas’ y más. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7!
Ramahá enfrentó a la chef Zahie por su inconformidad en el primer reto y Daniela y Ramahá reaccionaron tras salir perjudicados por la estrategia de ‘Las Divas’. ¡Ojo a lo que revelaron Ixdit y Antrax en el Mundo MasterChef 24/7!