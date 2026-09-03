¿Kunno, Rafa Mercadante, Fernando Lozada o Niurka? ¡Checa las personalidades más explosivas de La Granja VIP Segunda Temporada!
Rumbo al esperado estreno de la Segunda Temporada de La Granja VIP, repasamos los perfiles que han generado mayor expectativa. ¡No pierdas detalle!
Además de repasar lo que se vivió en la presentación a los medios y la conferencia de prensa de La Granja VIP Segunda Temporada, analizamos lo que podemos esperar de Kunno y las fortalezas y debilidades de Rafael Mercadante y las expectativas de Fernando Lozada y Niurka como granjeros. ¡No pierdas detalle!