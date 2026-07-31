Conoce a los NUEVOS conductores de Venga la Alegría

¡Los Monigots llegan a Venga la Alegría! Por si no fuera suficiente caos, energía y diversión en nuestros foros, estos carismáticos personajes se apoderan de tu pantalla para revolucionar el programa de hoy. Con su encanto, ocurrencias y personalidad única, prometen llevar una dosis de diversión a toda la familia. Así que prepárate para el más adorable descontrol… Porque cuando los Monigots están presentes, ¡cualquier cosa puede pasar!

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Así fue la presentación de Los Monigots en Venga la Alegría

Los Monigots se apoderaron de Venga la Alegría desde el primer minuto del programa. Con toda la actitud, estos entrañables personajes sorprendieron al presentarse como los NUEVOS conductores del show, desatando risas, ocurrencias y momentos inolvidables, y, claro, regalándonos uno de los instantes más adorables de la mañana. Pero ¿cómo reaccionaron los verdaderos conductores? ¡Así fue la presentación de los Monigots en Venga La Alegría!

¿Quiénes son Los Monigots?

Los Monigots son una divertida pandilla de personajes que destacan por sus personalidades únicas, su carisma y ocurrencias. Gracias a su divertido humor, energía y espíritu juguetón han logrado conquistar a grandes y pequeños, pues cada uno de ellos cuenta con un estilo único y una personalidad completamente diferente, dando como resultado un equipo asombroso y uno de los podcast más caóticos y divertidos que hay. Entre sus personajes destacan Polvo, Grubbles, Capitana Capibara, Chicle, Sopa y Monoél.

Actualmente, la querida pandilla está de estreno con la segunda temporada de su podcast. Tan sólo en Youtube cuentan con más de 2 mil suscriptores, mientras que en redes sociales como Instagram superan los 9 mil followers y en TikTok los 8 mil, además de sumar 100 mil likes.

¿A qué hora pasan Venga la Alegría?

Venga la Alegría se transmite de lunes a viernes en punto de las 8:55 a.m. por la señal de Azteca UNO. También puedes disfrutar del programa a través de nuestro sitio web oficial o la app TV Azteca En Vivo. La versión fin de semana se transmite sábados y domingos, a las 9:00 a.m.