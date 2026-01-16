¡Los famosos reaccionaron a las fuertes acusaciones a Julio Iglesias!

El mundo del espectáculo se sacudió luego de que Julio Iglesias fuera señalado por presuntas agresiones y abusos a exempledas. Al respecto, Regina Blandón tomó postura y se posicionó del lado de las víctimas, mientras César Costa pidió que sea la justicia quien aclare toda la situación. Kalimba, Lisset y Kenny de los Eléctricos, también reaccionaron a la situación.