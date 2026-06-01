Maribel Guardia celebró su cumpleaños en “Perfume de Gardenias”
La actriz recibió una agradable sorpresa en Perfume de Gardenias y confesó que comenzó su cumpleaños viendo un video que le dejó su hijo Julián.
La actriz Maribel Guardi celebró su cumpleaños número 67 al finalizar la función de Perfume de Gardenias, donde fue sorprendida con las mañanitas de parte de sus compañeros. Asimismo, agradeció las muestras de cariño y reveló que inició sus festejos con un video que le habría grabado su hijo Julían.