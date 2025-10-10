La mamá de Belinda reacciona a las acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital
La mamá de Belinda, Belinda Schüll, mostró su reacción al encontrarse con la prensa, luego de que Belinda tomara acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática.
TV Azteca
Así reaccionó Belinda Schüll, madre de Belinda, al encontrarse con la prensa, luego de que Belinda tomara acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática. El inicio del conflicto sucedió después de que el cantante de regional ventilara intimidades de la supuesta relación que tuvo con Belinda. Aquí las imágenes.
