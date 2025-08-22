¡Hicieron historia! Las bicampeonas mundiales de flag football o tocho bandera nos contaron cómo reafirmaron su título en Chengdu 2025
Mónica Rangel, Diana Flores, Tania Rincón y Zara Galán, integrantes de la selección mexicana de tocho bandera o flag football, nos visitaron para contarnos cómo reafirmaron su título para convertirse en bicampeonas.
Mónica Rangel, Diana Flores, Tania Rincón y Zara Galán, integrantes de la selección mexicana de tocho bandera o flag football, nos visitaron para contarnos cómo reafirmaron su título para convertirse en bicampeonas. Así recordaron el auténtico ‘cierre de película’ donde el combinado mexicano venció a su similar de Estados Unidos en Chengdu 2025.
