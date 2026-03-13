¡Exclusiva! Rebecca de Alba confirma nuevo romance. ¿De quién se trata?
En exclusiva, Rebecca de Alba confesó que su corazón late nuevamente por alguien y compartió que es lo que busca en un hombre. ¿De quién se trata?
En exclusiva, Rebecca de Alba confesó que su corazón late nuevamente por alguien y, aunque no reveló la identidad del afortunado, la celebridad compartió que es lo que busca en un hombre. Por su parte, Mariana Yazbek, quien en el pasado tuvo una relación formal con ‘El Sol’, reaccionó a las imágenes del hijo de Luis Miguel.